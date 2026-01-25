Mozartwoche in Salzburg: Im Zentrum der aufblühenden Romantik

Es ist der Eindruck der unwiderstehlichen, fast einlullenden Suggestion, der Inbegriff der geigerischen Verführung, der den hohen Beliebtheitsgrad des einzigen Violinkonzertes in e-Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy erklärt. Und es wirkt umso mehr, wenn es so gespielt wird, wie von Maria Dueñas bei der Mozartwoche im Großen Festspielhaus: Auch wenn sie manchmal etwas an Präsenz vermissen ließ und ihr manche Töne gar zu zart gerieten, so traf die erst 23-jährige spanische Geigerin, zweifellos eine der interessantesten Nachwuchskünstlerinnen, bei ihrem Mozartwochendebüt auf ihrer edlen Nicoló-Gagliano-Violine fast genau diesen Sehnsuchtston.

Sie wusste auch die fließenden Melodieführungen mit betörendem Ausdruck und mannigfaltigen Abstufungen, wunderbarer Tonreinheit, hohen technischen Standards zu musizieren. Den delikaten Orchestersatz breiteten ihr die Wiener Philharmoniker unter der Pultdebütantin Karina Canellakis als farbigen Klanggrund aus.

Jubel!