Mozart und Haydn im Originalklang: Wiener Klassik in bester Tradition

Solisten auf Augenhöhe

Zwei Musiker, die dem Concentus seit Jahren verbunden sind, der Geiger Erich Höbarth und der Bratschist Pablo de Pedro waren die Solisten bei einem der diffizilsten und auch aufregendsten Werke Mozarts, der „Sinfonia concertante“ in Es-Dur, KV 364. Ganz introvertiert hob Höbarth an. Mozart hat dieses Werk für zwei absolut gleichberechtigte Solisten komponiert. Das berücksichtigen diese beiden Musiker auch. Stefan Gottfried bereitete ihnen einen komfortablen Klangteppich. Höbarth, seit 1981 Konzertmeister beim Concentus, spielte mit Zurückhaltung und in weiten Passagen so, als wäre er auf der Suche nach dem idealen Klang. Pablo de Pedro überzeugte durch Kantabilität.

Im Presto gaben sich die beiden dem Frohsinn hin und wurden vom Publikum bejubelt. Bei Joseph Haydns Symphonie in Es-Dur, der „mit dem Paukenwirbel“, kostete Gottfried am Pult Finessen aus, fein nuanciert gerieten die tänzerischen Passagen. Besonders hervorzuheben, die vorzüglichen Bläser. Viel Applaus.