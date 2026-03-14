Motörhead-Gitarrist Phil Campbell gestorben

Der langjährige Gitarrist der Heavy-Metal-Band Motörhead, Phil Campbell, ist tot. Das bestätigte sein Agent Thorsten Harm von der Booking-Agentur Napalm Events auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der in Wales geborene Musiker wurde 64 Jahre alt.

"Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Vaters, Philip Anthony Campbell, bekannt, der letzte Nacht nach einem langen und tapferen Kampf auf der Intensivstation nach einer komplexen, großen Operation friedlich verstorben ist", teilte seine Familie in einem X-Beitrag der Band Phil Campbell and the Bastard Sons mit. Campbell sei ein "hingebungsvoller Ehemann, ein wunderbarer Vater und ein stolzer und liebevoller Großvater" gewesen, sein Vermächtnis werde "für immer weiterleben".