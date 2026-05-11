Möwe statt Löwe: Die Biennale-Favoriten der Redaktion

Nach den turbulenten Eröffnungstagen der Biennale gab es heuer keine offiziellen Preise - die Jury war inmitten politischer Spannungen zurückgetreten. Freilich ist die Frage nach den Favoriten omnipräsent - und in den sozialen Medien und Fachpublikationen wird Österreichs Beitrag von Florentina Holzinger immer wieder als Favorit genannt.

Doch ist die Biennale Venedig kein dreitägiges Festival, sondern läuft bis zum 22. 11. - und das Publikum hat die Gelegenheit, selbst für die besten Länderbeiträge und die besten Künstler und Künstlerinnen der Hauptausstellung zu stimmen (wobei sich einige diesem PRozedere nicht unterziehen wollen).

Diese Pavillons fielen dem KURIER-Team positiv auf. Eine generelle Einschätzung der heurigen Beiträge lesen Sie hier.