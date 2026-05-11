Möwe statt Löwe: Die Biennale-Favoriten der Redaktion
Nach den turbulenten Eröffnungstagen der Biennale gab es heuer keine offiziellen Preise - die Jury war inmitten politischer Spannungen zurückgetreten. Freilich ist die Frage nach den Favoriten omnipräsent - und in den sozialen Medien und Fachpublikationen wird Österreichs Beitrag von Florentina Holzinger immer wieder als Favorit genannt.
Doch ist die Biennale Venedig kein dreitägiges Festival, sondern läuft bis zum 22. 11. - und das Publikum hat die Gelegenheit, selbst für die besten Länderbeiträge und die besten Künstler und Künstlerinnen der Hauptausstellung zu stimmen (wobei sich einige diesem PRozedere nicht unterziehen wollen).
Diese Pavillons fielen dem KURIER-Team positiv auf. Eine generelle Einschätzung der heurigen Beiträge lesen Sie hier.
Deutschland
Henrike Naumann schafft im Innenraum mit Kitschmöbeln ein Diorama der DDR-Geschichte, Sung Tieu hat die Fassade im SAtil eines Plattenbaus verfliest.
Israel
Belu Simion Fainaru schuf eine meditative Installation mit komplexen Bezügen zu jüdischer Kultur und Philosophie. Die Hoffnung, damit auch Israelkritikern entgegenzukommen, sollte sich als zu optimistisch erweisen.
Kroatien
Die Solo-Schau mit Bildern und Objekten der hierzulande zu wenig bekannten Künstlerin Dubravka Lošić, im Palazzo Zorzi außerhalb des Biennale-Geländes gelegen, beeindruckt mit der Originalität der Werke.
Österreich
Florentina Holzingers "Seaworld Venice" ist weit mehr als Provokation - das Konzept, die Beziehung von Rein und Unrein, Wasser und Abwasser in einer Folge von Live-Darbietungen umzusetzen, beeindruckt in vielen Dimensionen.
Polen
Ein Chor versucht unter Wasser Walgesänge mit zeichensprache zu imitieren - und fragt nach dem Wesen der Kommunikatzion.
Spanien
Ein gigantisches Arrangement von Postkarten stellt die große Frage, was bleibt.
Südafrika
Das musikalische Mahnmal „Elegy“ wurde aus dem offiziellen Programm zurückgezogen, weil es Genozid-Opfer in Afrika mit Opfern des Gaza-Kriegs gleichsetzt. Das Werk ist nun in der Kirche Sant’Antonin im Stadtteil Castello bis 31. 7. zu sehen. Über die politische Rhetorik lässt sich diskutieren, künstlerisch beeindruckt die Arbeit jedoch.
Die Möwe
Der Vogel, der in einem abgegrenzten Bereich der Giardini nistet, war der Liebling des Eröffnungspublikums. Hoffentlich kann er nun wieder etwas Ruhe genießen.
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