Mit Lovis Corinth im Swingerclub der Jahrhundertwende

Sehr wohl aber gehört der Künstler zu jenen Kräften, die den Karren der Kunstgeschichte aus dem 19. Jahrhundert in die Moderne schoben: Die schwülstige Historien- und Salonmalerei, die Corinth in Königsberg, in München und schließlich in Paris bei dem für seine „Marzipankörper“ bekannten William-Adolphe Bouguereau studiert hatte, lehnte er ab. Als Mitglied der Münchner, später der Berliner Secession war er auch in einschlägigen fortschrittlichen Organisationen dabei. In Wien, wo seine Bilder ab 1897 immer wieder ausgestellt wurden, nahm man Corinth oft als Gegenpol zu Gustav Klimt wahr.

Corinths (Frauen-)Körper sind nicht Marzipan, sondern aus Fleisch und Blut. Sehr oft ist es der Körper seiner Frau Charlotte, der in den Bildern zu sehen ist – gleich am Eingang der Schau etwa präsentiert sie sich teilentblößt, das Gesicht hinter einer Maske verborgen: Man denkt an die Swingerparty in „Eyes Wide Shut“, Stanley Kubricks Bearbeitung von Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ (1999).