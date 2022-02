Mit dem Tischgriller im Super Bowl-Studio auf Puls4

Abgesehen vom Rauchmelder – was ist das Schlimmste, was bei der Übertragung passieren könnte? Reiterer: „Dass der Michi wieder einmal das Wasser umschüttet und es fließt in den Verteiler hinein – und dann macht es einen Tuscher und plötzlich ist das Licht aus.“

Dass Armin Wolf in der „ZIB2“ im ORF kürzlich über die „Randsportart“ Football gespöttelt hat, stört beide übrigens nicht. Reiterer: „Ich habe die Ironie dahinter schon verstanden, aber in den sozialen Netzwerken wurde das nicht erkannt. Ich fand es gut, dass er Football in der ,ZIB2‘ in den Mittelpunkt gestellt hat.“

Eschlböck: „Er hat den Sport durch den Kakao gezogen, aber wie heißt es so schön: Auch schlechte Werbung ist Werbung.“