Mira Lu Kovacs: Eine Frau für alle Fälle

Gab es von Anfang an eine Idee, wohin es unter der Leitung von Ihnen und Yasmin Hafedh alias Yasmo soundtechnisch gehen soll?

Es war von Anfang an ganz klar, in welche Richtung wir gehen wollen. Und so wird den Besuchern heuer ein Hip-Hop-lastiges Programm geboten. Das liegt einerseits an Yasmo, die ja selber rappt. Andererseits aber auch an meinem Musikgeschmack: Ich höre privat sehr viel Hip-Hop und R&B. Außerdem ist es ein Musikstil, der gerade sehr viel zu sagen hat, vom Mainstream genutzt wird und aus dem sehr viel Spannendes kommt.

Gab es bei der Bandauswahl ein gegenseitiges Vetorecht?

Klar, aber es kam nie zu so einer Situation, in der jemand den Vorschlag der anderen aus persönlichen Gründen ablehnen musste. Manchmal war es vielleicht so, dass der Vorschlag des anderen etwas weniger euphorisch beklatscht wurde, aber gröbere Meinungsverschiedenheiten gab es nie. Yasmo war und ist eine Traumpartnerin für diese Aufgabe.

Was muss man bei der Programmierung berücksichtigen?

Es gibt inoffizielle Regeln der Festivalleitung, die vermeiden sollen, dass zum Beispiel eine Band nicht jedes Jahr oder nicht jedes zweite Jahr auf der Seebühne spielt. Das ist aber alles total verständlich und nachvollziehbar, denn es sollen im Rahmen des Popfests immer wieder neue Bands präsentieren werden. Wenn man sich wiederholt, versucht man andere Schwerpunkte zu setzen, Band in einem anderen Kontext auftreten zu lassen. Und wenn eine Band zweimal hintereinander beim Popfest spielt, gibt es dafür auch immer gute Gründe. Im Falle von EsRAP, die vergangenes Jahr auf der Seebühne, die soundtechnisch nicht einfach zu bespielen ist, aufgetreten sind, wollten wir heuer unbedingt im Kuppelsaal bei besserem Sound hören. Außerdem bringen EsRAP bald ein neues Album raus.

Muss man eine gewisse Bundesländervielfalt bei der Programmierung berücksichtigen?

Klar möchte man nicht nur Bands aus Wien einladen, aber es gibt keine Bundesländer-Quote. In diesem Zusammenhang muss man auch sagen, dass viele Künstler aus der Provinz aus verständlichen Gründen auch nach Wien ziehen. Hier ist das Zentrum der österreichischen Musikszene. Wir wurden daher auch nicht mit Anfragen aus den Bundesländern überflutet – die meisten kamen noch aus Oberösterreich und Salzburg.

Gibt es auch Absagen von Seiten der Bands?

Es gab eine oder zwei Bands, die sehr freundlich abgesagt haben. Nicht alle wollen auf Gratis-Festivals spielen. Manchmal passt es für Bands auch nicht, in einem gewissen Rahmen, auf einer von uns vorgeschlagenen Bühne zu einer gewissen Uhrzeit aufzutreten. Das kann ich alles nachvollziehen.