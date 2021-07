Beim Mimamusch ist alles Verhandlungssache

Mit dem zusätzlich angebotenen Musikprogramm will man ein Publikum ansprechen, das sich nur wenig für Theater interessiert. Für Kainz eine Art „Lockmittel, um Theaterfaule in den Ragnarhof zu ziehen." Und so werden sich in den kommenden Wochen Bands wie Mauracher, Koenig Leopold oder Johann Sebastian Bass durch den Abend spielen.

Dieses durchaus hochkarätige Musikprogramm geht im Salon, der für die Schauspieler als ’Aufreißplatz’ dient, über die Bühne. Die Musik funktioniert bei Mimamusch also als "Einstiegsdroge", die das Publikum locker und gefügig machen soll. So gefügig, damit man sich von den Schauspielern zu einem Shortplay in den verwinkelten Gängen und Katakomben des Ragnarhofs entführen lässt.