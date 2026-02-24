Kritik

"Militantropos": Der Ukraine-Krieg brennt sich in die Gesichter ein

Ukraine-Doku, das vom Leben und Leiden der Ukrainer im russischen Angriffskrieg erzählt: "Militantropos":
Susanne Lintl
24.02.2026, 17:15

Ukrainische Soldaten.

Es sind die Gesichter der Menschen, die die grausamsten Geschichten erzählen. Aus ihnen liest man die Verzweiflung, die Abscheu vor dem Gesehenen, Angst und Versehrtheit. Alle Verheerungen, die ein Krieg mit sich bringt, sind in ihrem Blick abgebildet.

„Militantropos“ ist schwere Kinokost, aber wer einen realistischen Eindruck davon bekommen will, was sich in der Ukraine abspielt, sollte sich diese zuführen.

INFO: FR/A/UKR 2025. 107 Min. Von Yelizaveta Smith, Alina Horlowa, Simon Mozgovyi.

Kritik
