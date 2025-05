Was militärische Führung auch im Job lehren kann

Christoph Moser ist kein gewöhnlicher Autor, und „Everyone a Leader“ kein gewöhnliches Führungsbuch. Als ehemaliger Jagdkommando-Soldat und Offizier bringt Moser eine Perspektive mit, die weit über das hinausgeht, was klassische Managementliteratur zu bieten vermag.

Dieses Buch ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung im militärischen Kontext – und in der Privatwirtschaft. „Hier habe ich gemerkt, wie einfach und effektiv sich die militärischen Führungsprinzipien einsetzen lassen“, sagt er zum KURIER. Vor allem aber sei diese Praxis wenig verbreitet – Grund genug, ein Buch zu schreiben.

Im Zentrum des Werkes steht die sogenannte „Auftragstaktik“, ein Führungsprinzip, das seine Wurzeln in der preußischen Militärtradition des 19. Jahrhunderts hat und bis heute in modernen Streitkräften – wie etwa dem österreichischen Bundesheer – verwendet wird.

Moser gelingt es, dieses militärisch geprägte Konzept in die Sprache und für die Herausforderungen der heutigen zivilen Arbeitswelt zu übersetzen – und durch eine Formel zu veranschaulichen: „Führen durch Auftrag = (Warum + Was) x Wie“. Also: Warum tun wir etwas? Was wollen wir erreichen – und wie setzen wir das konkret um?