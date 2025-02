Pammesberger-Ausstellung: "Grüße an den Therapeuten!"

Diese Nasen! Diese Glatzen! Was Michael Pammesberger mit präzisem Federstrich Tag für Tag zu Papier und in weiterer Folge in den KURIER bringt, das hängt nicht zuletzt von der Mitarbeit der Politik ab.

Diese solle sich „bemühen, so auszuschauen, wie ich sie zeichne“, appellierte der Karikaturist bei der Eröffnung der ihm gewidmeten Personale „Planet Pammesberger“ im Karikaturenmuseum Krems an die anwesende Polit-Prominenz.