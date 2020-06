Hanekes meisterhafter Mozart in Wien

Die Besetzung ist identisch mit jener bei der Premiere in Madrid: Anett Fritsch (Fiordiligi), Paola Gardina (Dorabella), Andreas Wolf (Guglielmo), Juan Francisco Gatell (Ferrando), Kerstin Avemo (Despina) und William Shimell (Don Alfonso) waren von Haneke in Hunderten Vorsingen über mehrere Monate hinweg ausgewählt worden. Dirigent ist auch in Wien Cambreling, nur das Orchester ist ein anderes: Festwochen-Intendant Markus Hinterhäuser hat für diesen besonderen Anlass die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen engagiert. Der Chor kommt aus Madrid.

Ohne vorab zu viel verraten zu wollen, sei betont: Diese Inszenierung ist von einer inhaltlichen Qualität und einer Präzision, wie man es in der Oper so gut wie nie erlebt. Dass nun eine Produktion aus Madrid in Wien läuft, ist ungeplantermaßen auch eine Art Hommage an Mortier, der im März an den Folgen einer Krebserkrankung starb.