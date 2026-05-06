Autoren und Verlage klagen Facebook-Mutterfirma Meta

Namhafte Verlage und Autoren verklagten laut der Nachrichtenagentur Reuters die Facebook-Mutterfirma Meta Platforms. Sie werfen dem Tech-Konzern vor, ihre Bücher und Zeitschriftenartikel missbräuchlich zum Training seines KI-Modells Llama verwendet zu haben.

Die Verlage sowie der Autor Scott Turow behaupten in der vorgeschlagenen Sammelklage, Meta habe Millionen ihrer Werke raubkopiert und ohne Erlaubnis genutzt, um seine großen Sprachmodelle darauf zu trainieren, auf menschliche Eingaben zu reagieren. Sprecher von Meta reagierten am Dienstag zunächst nicht auf eine Reuters-Anfrage nach einer Stellungnahme zu der Klage.