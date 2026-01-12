Mehr als 100.000 Gäste: Hundertwasser füllt die Hallen am Bodensee

Mehr als 100.000 Interessierte haben nach Angaben der Stadt Lindau die erste Ausstellung im Kunstforum Hundertwasser am Bodensee, das im März 2025 eröffnete, besucht. Das Hundertwasser-Forum orientiert sich an den zwei anderen dezidierten Häusern, die dem Künstler gewidmet sind: Dem Kunst Haus Wien und dem "Hundertwasser Art Centre" in Neuseeland, der Wahlheimat des Künstlers.

Derzeit laufen die Vorbereitungen auf die zweite Schau "Hundertwasser - Die Kunst der Vielfalt". Sie ist ab 28. März und bis zum 10. Jänner 2027 zu sehen, berichtete die Stadt. Schwerpunkt sei das grafische Werk von Friedensreich Hundertwasser (1928-2000). Dem Publikum werde erstmals ein Einblick in die Entstehung von Hundertwassers Originalgrafik ermöglicht. Dafür würden Druckstöcke und -platten, eigenhändige Andrucke des Künstlers, dokumentarische Fotografien sowie ein eigens für diese Ausstellung produzierter Film gezeigt.

In Lindau sollen in insgesamt fünf Jahren nacheinander vier verschiedene Ausstellungen mit exklusiven Exponaten zu Hundertwasser zu sehen sein.