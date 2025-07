"WWE: Unreal" auf Netflix enthüllt die Wahrheit hinter den Kämpfen

Ein Schweißfilm liegt auf Cody Rhodes Stirn, während er durch den Vorhang in die tobende Arena tritt. Die Scheinwerfer brennen, der Ring glitzert. Neben ihm eine Schiedsrichterin und in ihrem Ohr: fünf Stimmen gleichzeitig. Keine davon gehört ihr. Diese Szene wird nicht nur in einer Folge der neuen Netflix-Dokumentation „WWE: Unreal“, gezeigt, sondern präsentiert auch einen selten ehrlichen Blick hinter das wohl durchchoreografierteste Spektakel der Sportwelt.

Gerade jetzt wirkt die fünfstellige Reihe besonders aktuell: Mit dem kürzlichen Tod von Wrestling-Ikone Hulk Hogan bekommt der Blick hinter die Kulisse eine noch emotionalere Tiefe. Denn die Serie handelt nicht nur von Muskelspiel und Showbiz, sie erzählt auch vom Erbe das Legenden wie Hogan hinterlassen haben. Und vom Gewicht, das heute auf den Schultern der neuen Generation lastet.