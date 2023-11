Wegen Farage-Boykott: Quotentief beim britischen "Dschungelcamp"

Die britische Ausgabe des "Dschungelcamp" hat ein Problem: Zum Auftakt der neuen Staffel sahen bei "I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!" 2 Millionen Menschen weniger zu als zuletzt. Das dürfte an der Teilnahme des umstrittenen Rechtspopulisten Nigel Farage liegen, berichten britische Medien. Es gäbe mehrere Petitionen, die wegen dessen Teilnahme zum Boykott aufrufen.

➤ Mehr lesen: Nigel Farage: Ich bin ein Politiker, lasst mich da rein!