Warum Ex-Trump-Sprecher Spicer der SPÖ-Chefin Mut zusprach

Sean Spicer erlangte mit einem Auftritt Berühmtheit – wenn auch zweifelhafte. Am 21. Jänner 2017, dem Tag nach Donald Trumps Amtseinführung als US-Präsident, sagte Spicer als dessen Sprecher im Weißen Haus: "Dies war die größte Menschenmenge, die jemals eine Amtseinführung miterlebt hat, Punkt - sowohl persönlich als auch in aller Welt." Obwohl Fotos das Gegenteil bewiesen.

Diese Art der Darstellung ging durch die Verteidigungslinie der damaligen Trump-Beraterin Kellyanne Conway als "alternative Fakten" in die Wörterbücher ein.

Mittlerweile ist Spicer längst aus dem Weißen Haus ausgeschieden, aber ein großer Faktenprüfer scheint er noch immer nicht zu sein.

"Yes we Pam"

Spicer, der seine kommunikativen Dienste stets für republikanische Politiker ausübte, schickte zuletzt Durchhalteparolen an eine Sozialdemokratin aus Österreich, ohne es zu wissen.

Verantwortlich für den Scherz ist Politikberater Rudi Fußi, also gewissermaßen ein Branchenkollege Spicers und neuerdings Late-Night-Moderator auf Puls24. In der Premierensendung von „Bussi Fussi“ ließ er Spicer folgendes aufsagen: "Hey, Pam! Ich hab gehört, dass du richtig harte Zeiten durchlebst, aber Rudi will dir sagen, dass er hinter dir steht. Number one supporter, großartiger Typ. Uns ist kein Berg zu hoch. Yes we Pam!"

Davor wurde ein Fake-Werbefilmchen gezeigt, mit dem sich Fußi an die Spitze einer nicht besonders ernst gemeinten #YesWePam-Bewegung stellte, die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bei der aktuellen Mitgliederbefragung unterstützen soll.