Von sehr früh bis sehr spät: Ö3 launcht am Montag neue Formate

Seit wenigen Monaten steht Michael Pauser an der Spitze von Ö3. Nun kündigt Österreichs mit Abstand reichweitenstärkster Radiosender erste neue Formate unter ihrem Neo-Chef an. Ab Montag starten "Knoll packt an", der "Ö3-Wecker Frühstart" und "Frag das ganze Land - Der Ö3-Night-Talk".

