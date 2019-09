"Vier Frauen und ein Todesfall": Rückkehr und Abschied

Mut zum Schrägen

Die von Uli Brée und Rupert Henning stammenden Drehbücher nach einer Idee von Wolf Haas und Annemarie Mitterhofer waren von Anfang an sehr mutig gedacht. Danach hatten die Verantwortlichen Zweifel, es wurde an den Ecken und Kanten herumgefeilt, um das Publikum nicht zu überfordern. Als die Serie dann erfolgreich lief, ließ man schrittweise das Mutige einfließen.

„Nach dem Erfolg der Serie ‚Braunschlag‘ war das auch für uns ein Zeichen, noch um eine Spur schräger zu werden“, sagt Murnberger dem KURIER. Das macht die Produktion auch aus, ergänzt Miriam Stein, die Julie Zirbners Tochert Pippa spielt.

„Ich finde, dass in Österreich immer noch mehr Mut zu schrägen Geschichten vorhanden ist als etwa in Deutschland oder in der Schweiz“, sagt die Schauspielerin. Sie schätzt besonders die Dialoge. „Sie sind lustig, aber auch intelligent. Die Drehbuchautoren bereiten oft aktuelle politische Tagesthemen so auf, dass sie unterhaltsam, aber niemals blöd sind. So muss Fernsehen sein. Es muss den Zuseher unterhalten, aber nicht völlig sinnentleert.“