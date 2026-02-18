US-Talker Stephen Colbert legt sich mit seinem Sender CBS an

Die US-Late-Night-Shows stehen weiter im Zentrum des Kampfes um die Meinungsfreiheit in den USA. Talk-Show-Host Stephen Colbert sagt, sein Sender CBS habe ihm am Montag untersagt, ein Interview mit dem demokratischen Politiker James Talarico zu senden, der bereits im Studio wartete.

Eine erklärende Presseaussendung des Senders warf er tags darauf mit den Worten "Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Dreck tun soll", nachdem er es mit einem für das Aufheben von Hundekot typischen Sackerl genommen hatte, weg.