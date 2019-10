"Dann sag' ich Ciao!“ - Kein Glück mit Wanda bei "Millionenshow"

Dann wurde das Lied mit der Kravitz-Textzeile, die sie erraten sollte, eingespielt:

"So many tears I‘ve cried,

So much pain inside,

But baby …“

Die Lösung: „… It ain‘t over ’til it’s over"

In diesem Fall war es tatsächlich over, also zu Ende. Die Kandidatin aus Fischamend (NÖ) freute sich aber über ihren Ausstieg, denn sie hätte auf "I’ll be waiting" getippt.