TV-Richterin Barbara Salesch bekommt Sendung im Hauptabend

TV-Richterin Barbara Salesch, bekanntgeworden mit nachmittäglichen Gerichtsshows, bekommt eine ganz neue Sendung am Abend. Sie trägt den Titel „Barbara Salesch - Der größte Prozess ihres Lebens: Die Tote im Rhein“ und soll den „bisher aufsehenerregendsten Fall“ der scharfsinnigen Juristin präsentieren, wie RTL ankündigte. Es handle sich um ein Special in Filmästhetik, das am 10. Juni um 20.15 Uhr ausgestrahlt werde - also in der sogenannten Primetime, der Königsdisziplin der TV-Unterhaltung.

„Gezeigt wird eine sechstägige Hauptverhandlung vor Gericht. Es ist inszeniert wie ein Krimi, aber aus der Sicht der Vorsitzenden Richterin - das bin ich“, sagte Salesch der Deutschen Presse-Agentur. Sie verkörpere sich also selbst, was das Ganze sehr authentisch mache. „Dennoch war die Produktion auch ungewohnt für mich, weil das ganze Format diesen Filmcharakter hat“, berichtete sie. „Manche Szenen nahmen wir vier- oder fünfmal auf. Es gab auch Kamerafahrten direkt auf mich zu.“ Der Aufwand habe sich aber gelohnt. „Ich finde, dass es ein toller Film geworden ist.“