ORF baute ein bisschen ab, ServusTV mit Oktober-Rekord

Ein moderates Minus für den ORF trifft auf ein moderates Plus bei mehreren Privaten: So lässt sich der TV-Oktober für Österreichs größere Sender zusammenfassen. Die ORF-Gruppe verlor gegenüber dem Vorjahresmonat laut Teletestdaten 1,1 Prozentpunkte, womit sie 33,1 Prozent Marktanteil verbuchte. ServusTV stand mit 5,6 Prozent Marktanteil an der Privatsenderspitze und legte wie die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe speziell bei den Jüngeren zu. Bergab ging es für Puls 24.

ORF 1 konnte sich leicht von 8,8 auf 9,0 Prozent Marktanteil steigern, damit aber nicht das Minus bei ORF 2 (1,1 Prozentpunkte) kompensieren. Beim öffentlich-rechtlichen Sender machten sich u.a. die fehlenden Regierungsverhandlungen bemerkbar. Neben "ZiB 1" und "Bundesland heute" knackte im ORF auch der Film "Die Uhudler-Verschwörung" mit Thomas Stipsits die Millionen-Zuschauermarke. Das Fußball-WM-Qualispiel Österreich gegen San Marino brachte es auf 878.000 Zuschauer, die zweiteilige ORF-/ZDF-Literaturverfilmung "Sturm kommt auf" mit Josef Hader auf im Schnitt 692.000 Zuschauer.