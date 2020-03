TV-Dreiteiler "Unterleuten": "Das Dorf vergisst nie"

Das Ergebnis liegt nun in einem prominent besetzten TV-Dreiteiler vor, dessen erste Folge heute, Montag, um 20.15 Uhr zu sehen ist. „Es werden darin viele gesellschaftspolitische Themen angesprochen“, sagt Miriam Stein, die als Linda Franzen die Dinge in „Unterleuten“ gerne selbst in die Hand nimmt. Sie durchschaut die vorherrschenden Machtstrukturen und weiß diese geschickt für sich und ihren Traum, die Errichtung eines Ponyhofs, zu nutzen.

Der Weg dorthin ist aber steinig. Die Lage im Dorf droht zu eskalieren: Jeder gegen jeden – zu seinen eigenen Gunsten. So funktioniert das Zusammenleben auf Dauer nicht. Nicht in der Stadt. Und auch nicht am Land, wo man sich „oft mit Menschen auseinandersetzen muss, mit denen man sich sonst nicht unterhalten würde. Aber genau dieser Austausch ist wichtig, um seinen Horizont zu erweitern“, sagt Stein.