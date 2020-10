Trödel-Show mit Gabalier: "Da hab ich schon einmal geschmust"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Nein, Servus TV ist nicht nur ein Salzburger Privatsender, der ein Gegenprogramm zum „Meinungsdiktat einer linken Journalistenarmada“ und zur „permanenten Panikmache des Corona-Kartells“ anbietet, wie Senderchef Ferdinand Wegscheider am Sonntag in seiner unter Satire firmierenden Kommentarleiste tönte.

Nein, Servus TV ist auch ein Sender mit anspruchsvollen Dokus, ansprechenden Sportübertragungen und, ja, auch gelungenen Unterhaltungssendungen. Zur diesfalls größten Tat zählte zuletzt die Adaptierung des ZDF-Dauerbrenners „Bares für Rares“ auf österreichische Verhältnisse. Mit der Verpflichtung des „Dancing Stars“-Profitänzers Willi Gabalier wurde das österreichische Lokalkolorit noch einmal verstärkt, nachdem anfänglich der deutsche Trödel- und Tropenhelmexperte Roland Gruschka moderiert hatte.

In Tex Rubinowitz‘ Cartoon-Kolumne „Teletex“ im KURIER, die ebenfalls unter Satire firmiert, wurde Gabalier zuletzt das „Charisma eines Schuhlöffels“ attestiert. Diese Einschätzung einmal so dastehen lassend, widmen wir uns lieber den Expertenschätzungen in „Bares für Rares Österreich“.

Zwirbelbart

In der diesen Sonntag ausgestrahlten Folge war eine bemerkenswerte Frau zu Gast. Schauspielerin Inge Maux, bekannt aus dem Volkstheater, aus der Serie „Braunschlag“ und aus Filmen wie „Paradies: Liebe“ oder „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“ (Netflix).

„Ja Grüß Gott, gnädige Frau“ sagt Gabalier betont charmant. „Was haben Sie denn da Schönes mitgebracht?“

"Etwas Geheimnisvolles, etwas Religiöses, sehr, sehr Altes und Rares."

Während die Schauspielerin die Spontaneität gut mimt, signalisiert Gabaliers Gestik sofort: Dieser Dialog ist gespielt. Man könnte es mit der Reaktion der Hüttenwirte bei der ORF-Heimatsendung „Harrys liebste Hütten“ vergleichen, immer dann, wenn sie überrascht sind, dass Harry Prünster hereinschneit.

Vom deutschen Profi Horst Lichter wurde immerhin der Zwirbelbart herübergerettet und so bekommt Gabalier trotzdem von uns die Moderatorenkarte für die Trödelhalle.

Bewegend

Dort stellt sich Frau Maux zunächst einmal vor und berichtet über die Vorgeschichte des Renaissance-Chorgestühls. Es stamme aus der Sammlung ihres Schwiegervaters und habe die Wohnung, die sie und ihr Mann bewohnten, geschmückt. Ihr Mann, Schauspieler Manfred Schmid, habe einige Zeit als Mönch in einem Kloster verbracht.

„Diese monastische Phase hatte er bevor oder nachdem Sie zusammen waren?“ fragt Gabalier. Er kennt sich zwar nachweislich am Tanzparkett gut aus, seinen Elmayer hat er aber offenbar nicht bis zum Ende gelernt.

Der Antiquitäten-Experte neben ihm zeigt sich „sprachlos“, aber nicht wegen Maux‘ Lebensgeschichte, sondern wegen der beiden sakralen Nussholzmöbel, die er schließlich auf 4.000 Euro taxieren wird.

Er führt den Klappmechanismus vor, der es den Mönchen erlaubt, auch im Stehen zu sitzen.

„Steht dir gut, lieber Erich“, sagt Gabalier.

„Aber ich geh‘ nicht ins Kloster“, antwortet der Experte trocken.