"Traumschiff": Florian Silbereisen startet mit guten Quoten

Weniger erfolgreich verlief der TV-Abend für den "Tatort"-Fall "One Way Ticket", den der Kärntner Rupert Henning inszeniert hat: Beim Münchner Krimiduo Batic und Leitmayr fieberten hierzulande im Schnitt 224.000 Zuseher mit, in Deutschland waren es 5,32 Millionen (16,3 %).