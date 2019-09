Tinder macht jetzt auch Serien

Die Dating-App Tinder bietet Usern künftig eigene Serien an. Wie u. a. Variety berichtet soll die erste Produktion schon Anfang Oktober zu sehen sein.

Die noch unbetitelte Serie soll sechs Episoden lang sein. Im Zentrum steht eine drohende Apokalypse und die Frage: "Mit wem willst du deine letzte Nacht verbringen?". Verfügbar sein soll die interaktive Serie laut Variety direkt in der Tinder-App: Mit "Swipen" nach links oder rechts können die Seher dann den Fortgang der Handlung selbst bestimmen. Es gebe zudem Überlegungen, die Produktion in weiterer Folge bei einem Streamingdienst wie Netflix zu zeigen.

Die Dreharbeiten sollen Ende August in Mexiko-Stadt zu Ende gegangen sein. Regie führte Karena Evans, die unter anderem bereits Musikvideos für Rapper Drake inszeniert hat, darunter den Hit "In My Feelings".