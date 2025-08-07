Action-Komödie auf Amazon"The Pickup": Im Dienst der Dummheit
von Georg Krierer
Travis (Pete Davidson), junger Polizist und wandelndes Chaos, steht an einen tristen Tag in einer Bank, als ihm eine Frau einen Zettel reicht. Alarmiert zieht er die Waffe, in Erwartung eines Überfalls. Doch Zoe (Keke Palmer) wollte ihm bloß ihre Nummer geben. Ein Flirtversuch mit Adrenalinbonus und Missverständnis mit Folgen.
Tim Storys neuste Action-Komödie „The Pickup” auf Amazon Prime Video beginnt genau so. Sie ist eine Mischung aus Buddy-Komödie, Liebeschaos und Raubüberfall, die eher in die frühen 2000er passen würde. Travis, mehr Herz als Hirn, wird für eine Schicht mit dem altgedienten Polizisten Russell (Eddie Murphy) eingeteilt, ausgerechnet an Russels 25. Hochzeitstag. Gemeinsam sollen sie einen Geldtransporter sichern, was schnell zum Roadtrip zwischen Kugelhagel und Chaos wird.
Ein Film ohne bleibende Spuren
Murphy bringt souverän seine Routine als genervter Mentor ein, Davidson bleibt seinem Charme treu. Keke Palmer als doppelseitige Femme fatale ist das Highlight des Films. Dass sie Teil einer kriminellen Gruppe ist, ahnt Travis zu spät. Zu sehr ist er bereits verliebt.
„The Pickup“ ist vorhersehbar und laut. Die Actionszenen sind zwar ordentlich inszeniert doch die Gags meist simple. Wer Filme wie „Rush Hour“ oder „Taxi“ mochte wird hier ein wenig Nostalgie verspüren. Ein Film, der unterhaltsam ist, jedoch kaum im Gedächtnis bleibt und den man kein zweites Mal anschauen wird.
