Action-Komödie auf Amazon"The Pickup": Im Dienst der Dummheit

von Georg Krierer

Travis (Pete Davidson), junger Polizist und wandelndes Chaos, steht an einen tristen Tag in einer Bank, als ihm eine Frau einen Zettel reicht. Alarmiert zieht er die Waffe, in Erwartung eines Überfalls. Doch Zoe (Keke Palmer) wollte ihm bloß ihre Nummer geben. Ein Flirtversuch mit Adrenalinbonus und Missverständnis mit Folgen.

Tim Storys neuste Action-Komödie „The Pickup” auf Amazon Prime Video beginnt genau so. Sie ist eine Mischung aus Buddy-Komödie, Liebeschaos und Raubüberfall, die eher in die frühen 2000er passen würde. Travis, mehr Herz als Hirn, wird für eine Schicht mit dem altgedienten Polizisten Russell (Eddie Murphy) eingeteilt, ausgerechnet an Russels 25. Hochzeitstag. Gemeinsam sollen sie einen Geldtransporter sichern, was schnell zum Roadtrip zwischen Kugelhagel und Chaos wird.