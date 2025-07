"The Narrow Road to the Deep North" (Sky) ist eine Miniserie über Zwangsarbeit, das Überleben im Krieg und das Trauma danach - mit Jacob Elordi.

"The Narrow Road to the Deep North": Krieg kennt nur Verlierer

Der 2. Weltkrieg wurde, zumindest was Filme und Dokumentationen betrifft, bereits ganz gut aufgearbeitet. Man glaubt, schon alles zu kennen – über die Nazis, Hitler, seine Verbündeten und ihre Gräueltaten. Aber das ist natürlich eine Fehleinschätzung. Das beweist nun auch "The Narrow Road to the Deep North" (abrufbar auf Sky).

Die Miniserie (mit fünf Folgen) erzählt die Geschichte eines Australiers, der in Kriegsgefangenschaft gerät und am Bau einer Bahnstrecke im von Japan besetzten Thailand mitwirken muss: "Eisenbahn des Todes" wird sie heute genannt. Denn bei diesem Bauvorhaben ließen nach unterschiedlichen Schätzungen 40.000 bis 90.000 Menschen ihr Leben.

Von den dort vorherrschen unmenschlichen Bedingungen erzählt nun "The Narrow Road to the Deep North". An Grausamkeiten mangelt es den fünf Folgen nicht. Aber es gibt auch ganz viele schöne Bilder, intime, ja romantische Momente, die in Rückblenden gezeigt werden. Sie haben sich alle vor dem Krieg ereignet – danach war nämlich alles anders. Auch der Sex.

© Ingvar Kenne/Curio/Sony Pictures Television Heimliche Liebe: Dorrigo Evans (Jacob Elordi) und Amy (Odessa Young).

Der junge Dorrigo Evans wird von Jacob Elordi gespielt, einem heißen Anwärter auf den zukünftigen James Bond. Man sieht ihn als jungen Twentysomething, als angehenden Arzt, der gerne poetische Texte rezitiert, sich in Lyrik verliert und Schwächen hat – vor allem für Amy (Odessa Young), die Frau seines Onkels. Von dieser Sehnsucht zehrt Evans – es sind zarte Hoffnungsschimmer in einer aussichtslosen Lage.

© Ingvar Kenne/Curio/Sony Pictures Television 50 Jahre später will Dorrigo (Ciarán Hinds) seine traumatischen Erfahrungen als Buch veröffentlichen.