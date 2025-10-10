Alaska-Thriller "The Last Frontier": Katz-und-Maus-Spiel im hohen Norden

Mitten in der verschneiten Idylle Nordamerikas stürzt ein Flugzeug ab. Oberste Priorität in so einem Fall: Die überlebenden Passagiere müssen gerettet werden, keine Frage. Nur sieht die Situation ein wenig heikel aus, wenn es sich dabei um gefährliche Gefangene handelt, die schleunigst wieder hinter Gittern landen sollten und in der Bruchlandung ihre Chance auf Freiheit sehen.

In der Thriller-Serie „The Last Frontier“ (AppleTV+) macht sich der grummelige Cop Frank Remnick (Jason Clarke) an die Arbeit. Die CIA stellt ihm die undurchsichtige Sidney Scofield (Haley Bennett) an die Seite, was dem alteingesessenen Polizisten natürlich gar nicht passt. Sie hat besonderes Interesse an einem Gefangenen namens Havlock: Er soll pikante Interna der CIA kennen.