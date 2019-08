"Talk 1": ORF startet neues Diskussions-Format

Aufgreifen, was gerade für Gesprächsstoff sorgt. Das will ein neues Format auf ORF1. Ab 12. September lädt Lisa Gadenstätter zum wöchentlichen „ Talk 1“ – jeweils am Donnerstag um 21.05 Uhr. Direkt nach „Dok 1“ kommen Themen auf den Tisch, die Menschen bewegen und betreffen. Diskutiert und durchleuchtet in einer kleinen Runde, geleitet von Lisa Gadenstätter und mit Menschen, die etwas zu sagen haben.