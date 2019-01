"Stranger Things": Netflix verrät Starttermin für Staffel 3

Zum Inhalt gibt es bisher keine konkreten Infos, dafür mehrere kryptische Botschaften - so auch im neuen Trailer für Staffel drei.

Zu sehen ist in dem knapp einmütigen Clip die Silvester-Sendung von US-Moderator Dick Clark. Der kündigt den Countdown am New Yorker Times Square an, bevor das Bild verzerrt wird und schließlich ausfällt. Wer genau aufpasst, kann dazwischen zwei Botschaften lesen: "When blue and yellow meet in the west" (Wenn sich Blau und Gelb im Westen treffen) und "One summer can change anything" (Ein Sommer kann alles verändern). Was damit gemeint sein könnte, verrät der Trailer nicht.