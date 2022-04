"Starmania 22": Diese drei Kandidaten stehen im Finale

Die Finalisten von "Starmania 22" stehen fest: Die 21-jährige Judith Lisa Bogusch aus Matrei in Osttirol, der 22-jährige Stefan Eigner aus Wien und der 21-jährige Sebastian Holzer aus Payerbach in Niederösterreich treten am 6. Mai gegeneinander an. Verabschieden musste sich der 24-jährige Martin Furtlehner aus Niederösterreich.