Song Contest: Österreich-Beitrag steht am 20. Februar fest

Bei der Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ entscheidet sich am 20. Februar 2026, wer beim Heim-Song-Contest 2026 für Österreich antritt und damit auf den diesjährigen Sieger JJ folgt. Das teilte der ORF am Montag mit. Die Auswahl trifft eine gemischte Wertung aus Jury und Publikum.

Das musikalische Spektrum ist dabei vielfältig - ob "englischsprachiger Pop-Song, deutschsprachige Nummer oder eingängiger Dialekthit", die Einreichungen sind bereits möglich. Gesucht werden zwölf Acts für die Show. Die Songs dürfen dabei vor dem 1. September 2025 nicht kommerziell veröffentlicht oder aufgeführt worden sein, maximal drei Minuten lang sein - und "der Song muss eine Kreativleistung darstellen, die zum Hauptteil ohne KI-Unterstützung erarbeitet wurde", wie der ORF festhält.

Bewerbungen unter https://songcontest.orf.at/