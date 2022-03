So wird der amerikanische "Eurovision Song Contest"

"And finally... Alaska! Twelve Points!", so oder so ├Ąhnlich k├Ânnte es bald hei├čen, wenn erstmals der US-Ableger des Eurovision Song Contests (ESC) in die Vereinigten Staaten expandiert. Ab Montag soll das seit 1956 in Europa zum Kult aufgestiegene Spektakels ├╝ber acht Folgen hinweg in den USA als American Song Contest (ASC) neue Fans finden. Auf f├╝nf Vorrunden folgen zwei Halbfinals und das Finale am 9. Mai - einen Tag vor dem Start des ESC in Turin.

Aufmunterung gefragt

Co-Moderatorin Kelly Clarkson erinnerte in einem Pressegespr├Ąch daran, dass auch der ESC mit dem Gedanken startete, die teils verfeindeten L├Ąnder des Kontinents ein Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg mit Musik zu einen. "Die Menschen m├╝ssen einfach ein bisschen aufgemuntert werden, weil die Welt im Moment so d├╝ster ist", sagte die S├Ąngerin, die einst selbst in der ersten Staffel der Castingshow "Idols" zum Star wurde, der Entertainmentseite "The Wrap". "Wir sind in diesem Land schon seit einiger Zeit ziemlich zerstritten, aber wir sind uns alle ├Ąhnlicher, als wir denken", meinte sie. Clarkson wird zusammen mit Rapper Snoop Dogg durch die Sendungen f├╝hren.

Pro Bundesstaat ein Act, plus...

56 Acts nehmen teil, je einer f├╝r die 50 Bundesstaaten, hinzu kommen der District of Columbia mit der Hauptstadt Washington und die f├╝nf Territorien Amerikanisch-Samoa, Guam, die N├Ârdlichen Marianen, Puerto Rico und die Amerikanischen Jungferninseln. Wie auch beim Original vergibt jedes dieser Gebiete unabh├Ąngig von seiner Gr├Â├če die gleiche Punktzahl. Noch hat Sender NBC nicht genau erl├Ąutert, wie Abstimmung und Punktevergabe angesichts gro├čer Zeitunterschiede organisiert werden sollen: Guam liegt zehn Stunden vor der mittleren Greenwich-Zeit, Amerikanisch-Samoa elf Stunden dahinter - und auch das US-Festland von Maine bis Kalifornien umfasst bereits vier Zeitzonen.

Macy Gray tritt an

Klar ist daf├╝r bereits, wer antritt. Unter den Teilnehmenden sind schon bei der Premierenauflage auch einige bekanntere Namen, darunter Macy Gray ("I Try") aus Ohio, Songwriterin Jewel f├╝r Alaska und Soft-Pop-Veteran Michael Bolton, der f├╝r Connecticut singt. Dazu kommen viele Newcomer, die sich zum ersten Mal einem gro├čen Publikum pr├Ąsentieren, teils passend zu ihrem Heimatstaat: Aus Nashville, Tennessee, stammt Country-S├Ąnger Tyler Braden, f├╝r New York tritt mit Enisa eine K├╝nstlerin an, die laut NBC-Webseite "zeitgem├Ą├čen Soul-Pop mit Einfl├╝ssen aus dem Mittleren Osten" liefert.

Acht Wochen bester Sendeplatz

Der Sender r├Ąumt bis zum Finale am 9. Mai acht Wochen lang den besten Sendeplatz frei und scheint sich auch sonst viel vom Konzept zu erhoffen: Eine gro├če Werbung war w├Ąhrend der Halbzeitshow des Football-Finales Super Bowl geschaltet. Die erste Livevorrunde am Montag (Dienstagmorgen ├Âsterreichischer Zeit) mit elf Teilnehmenden wird nun zeigen, ob sich das Konzept tats├Ąchlich auf die Vereinigten Staaten ├╝bertragen l├Ąsst. Zuschauer im deutschsprachigen Raum k├Ânnen sich jedenfalls ab 29. M├Ąrz immer dienstagabends eine Woche sp├Ąter ein Bild vom ASC auf Servus TV verschaffen.