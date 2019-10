Sky verlängert Partnerschaft mit HBO und WarnerMedia

Wie Variety berichtet, soll der Deal über 5 Jahre gelten. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass WarnerMedia die Partnerschaft in Hinblick auf den Start des eigenen Streamingdienstes HBO Max nicht verlängern würde. In Europa werden HBO-Produktionen aber vorerst bei Sky bleiben, ein Start von HBO Max ist in Europa in nächster Zeit wohl nicht abzusehen.