Simpsons und kein Ende: Kult-Serie feiert 800. Folge
Seit 1989 gibt es die gelbe Familie aus Springfield - wobei Homer, Marge, Lisa, Bart und Maggie da noch etwas anders aussahen. Bei der 800. Folge, die am Sonntag (Ortszeit) am Stammsender Fox in den USA on air ging, gab es eine Zeitreise zu den Animations-Anfängen zu sehen, wie bereits im Vorfeld der Ausstrahlung zu erfahren war.
Wie Matt Groening, der "Vater" der Simpsons, in einem Interivew mit der New York Times erklärte, wurde an der Unverwechselbarkeit der Simpsons noch lange gefeilt: "Jemand hat einmal geschrieben, dass die einprägsamsten Cartoon-Charaktere jene sind, die man an der Silhouette erkennt: Egal, wie etwa die Mickey Maus ihren Kopf dreht, ihre Ohren sind immer auffallend. Das habe ich auch mit Bart, Homer, Lisa, Maggie und Marge versucht".
Dabei sei es etwa wichtig, dass Barts Frisur immer dieselbe Anzahl an Zacken aufweise (neun). Auch sonst, erklärte Groening, fließe sehr viel seiner Arbeitszeit in die Überprüfung, ob Details durch die ganze Serie hindurch konsistent sind. "Man möchte meinen, dass wir nach all den Jahren die Dinge richtig hinkriegen", so Groening im NYT-Interview. "Aber wir müssen noch immer Sachen zurechtrücken."
Simpsons und die Epstein-Files
Die US-Zeitung führte das Interview, noch bevor öffentlich wurde, dass auch Groenings Name im Datenkonvolut der Epstein-Files auftaucht: Virginia Giuffre, ein Opfer des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, hatte an einer Stelle zu Protokoll gegeben, dass sie dem Simpsons-Schöpfer während eines Flugs in Epsteins Privatjet die Füße massiert habe.
Simpsons-Fans entdeckten wiederum eine Passage in einer Episode in der 12. Simpsons-Staffel (2000-2001), in der Homer Simpson einen Blog betreibt und davor warnt, dass "einige verrückte Gruseltypen auf einer Insel heimlich die Welt beherrschen." Das Detail wurde als Vorahnung des Netzwerks des Financiers und Missbrauchstäters, der eine private Insel in der Karibik besaß, gedeutet. Tatsächlich haben die "Simpsons" schon des öfteren unwahrscheinliche Weltereignisse scheinbar vorhergesagt.
