Simpsons und kein Ende: Kult-Serie feiert 800. Folge

Seit 1989 gibt es die gelbe Familie aus Springfield - wobei Homer, Marge, Lisa, Bart und Maggie da noch etwas anders aussahen. Bei der 800. Folge, die am Sonntag (Ortszeit) am Stammsender Fox in den USA on air ging, gab es eine Zeitreise zu den Animations-Anfängen zu sehen, wie bereits im Vorfeld der Ausstrahlung zu erfahren war.

Wie Matt Groening, der "Vater" der Simpsons, in einem Interivew mit der New York Times erklärte, wurde an der Unverwechselbarkeit der Simpsons noch lange gefeilt: "Jemand hat einmal geschrieben, dass die einprägsamsten Cartoon-Charaktere jene sind, die man an der Silhouette erkennt: Egal, wie etwa die Mickey Maus ihren Kopf dreht, ihre Ohren sind immer auffallend. Das habe ich auch mit Bart, Homer, Lisa, Maggie und Marge versucht".