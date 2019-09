Shows, Sex und Sturm: Ö3 baut sein Programm großflächig um

Der Hauptabend (ab 18 Uhr) wird zur Showfläche für Benny Hörtnagl und Elke Rock. Zu den stündlichen Nachrichten kommen hier noch Infos zu Technologie und Trends zu halben Stunde. Ab 22 Uhr folgt der „Treffpunkt“: Montags und dienstags werden österreichische Musiker bzw. Promis ihre Lieblingsmusik auflegen, der Mittwochabend wird dem aufstrebenden Medium Podcast gewidmet. Am Donnerstag steht der „Treffpunkt Liebe“ an, in dem eine Psychologin Fragen zum Thema Sex beantwortet.