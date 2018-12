ServusTV sichert sich Rechte an den Australian Open

ServusTV wird mit einem eigenen Team in Melbourne vor Ort sein und den Zusehern spannende Hintergrund-Berichte, Interviews und Analysen rund um die Live-Partien liefern. Moderatorin ist Andrea Schlager. Es kommentieren Christian Nehiba und Experte Alexander Antonitsch.



Die Highlights der morgendlichen Live-Übertragung gibt es jeweils nachmittags zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr noch einmal in der Zusammenfassung. Alle Partien stehen auch im Live-Stream sowie nach der Ausstrahlung in der Mediathek auf servus.com zur Verfügung und sind ebenfalls mobil abrufbar.



Die Australian Open sind das erste von vier Grand-Slam-Turnieren im Jahr und werden gern auch als „ Happy Slam“ (Copyright: Roger Federer) bezeichnet. Der Schweizer triumphierte 2018 in Melbourne und ist nun mit sechs Siegen (zusammen mit Roy Emerson und Novak Djokovic) Rekordchampion des Turniers.