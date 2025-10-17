ServusTV dreht Serie über "Märchenkönig" Ludwig mit ARD und SRF
ServusTV kooperiert für eine Serie über König Ludwig II. von Bayern mit der ARD, dem Bayerischen Rundfunk und dem SRF. "Ein Crime-Drama, das die Ermittlungen zu seinem mysteriösen Tod mit dem intimen Psychogramm eines Mannes verwebt, der in seiner Zeit keinen Platz fand", wird der Achtteiler, der einen "völlig neuen Blick" auf den "Märchenkönig" werfen soll, in einer Aussendung des Salzburger Privatsenders beschrieben.
Die Dreharbeiten für die (laut Eigendefinition "Highend-Serie" finden bis Februar in Deutschland, Tschechien und der Schweiz statt. Die Ausstrahlung der Serie mit dem Arbeitstitel "Ludwig" ist für 2027 geplant. In die Hauptrollen schlüpfen u.a. der deutsche Schauspieler Luis Pintsch und der Wiener Aaron Friesz. Auch Karl Markovics tritt für die Serie vor die Kamera. Die Serie gestalten Nina Vukovic und als Ko-Regisseur Sebastian Ko.
Zum Inhalt wird in der Aussendung vermerkt: "Bayern 1886: Der rätselhafte Tod König Ludwig II. (Luis Pintsch) gibt dem als Sonderermittler berufenen Gustav Zimmermann (Felix Mayr) die Chance, sich in einem politischen Pulverfass zu beweisen. Je tiefer Gustav in das wahre Leben des Märchenkönigs eintaucht, desto deutlicher zeigt sich das Bild eines verletzlichen Freigeistes, der nicht zu sich stehen darf. Gustav erfährt von Beweisen für Ludwigs Romanze mit dem jungen Offizier Paul (Jonathan Kriener) und erkennt: Diese Enthüllung bietet Sprengstoff für die geschwächte Dynastie! Ludwigs großzügige Unterstützung von Richard Wagner (Michael Epp), den er in dessen Exil in der Schweiz aufsucht, sorgten für Unmut im Königshaus und in der Politik. Auch Ludwigs ehemalige Vertraute Sophie (Carlotta Bähre) scheint sich gegen ihren einstigen Verlobten verschworen zu haben. Wem kann Gustav trauen? Gefangen in einem Netz voller Intrigen steht der gewissenhafte Aufklärer vor der gefährlichen Frage, ob er Zeuge einer Tragödie oder nichtsahnender Spielball bei einem Staatsstreich ist."
