ServusTV dreht Serie über "Märchenkönig" Ludwig mit ARD und SRF

ServusTV kooperiert für eine Serie über König Ludwig II. von Bayern mit der ARD, dem Bayerischen Rundfunk und dem SRF. "Ein Crime-Drama, das die Ermittlungen zu seinem mysteriösen Tod mit dem intimen Psychogramm eines Mannes verwebt, der in seiner Zeit keinen Platz fand", wird der Achtteiler, der einen "völlig neuen Blick" auf den "Märchenkönig" werfen soll, in einer Aussendung des Salzburger Privatsenders beschrieben.

Die Dreharbeiten für die (laut Eigendefinition "Highend-Serie" finden bis Februar in Deutschland, Tschechien und der Schweiz statt. Die Ausstrahlung der Serie mit dem Arbeitstitel "Ludwig" ist für 2027 geplant. In die Hauptrollen schlüpfen u.a. der deutsche Schauspieler Luis Pintsch und der Wiener Aaron Friesz. Auch Karl Markovics tritt für die Serie vor die Kamera. Die Serie gestalten Nina Vukovic und als Ko-Regisseur Sebastian Ko.