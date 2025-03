"Serienkiller ist ein einsames Geschäft": Großdreh in Wien

„Kohout hat sicher auch der Umbruch interessiert, die Fremden in der Fremde, der Zusammenbruch von Systemen“, sagt Ofczarek im Gespräch. In dem 1995 erschienen Buch – der einzige Kriminalroman des Wahlwieners – habe der Mitverfasser der Charta 77 auch über den versuchten Umbruch der Siebziger Jahre in der ČSSR reflektieren können, meint der Schauspieler. „Aber es ist mehr als ein historischer Krimi. Diese Figuren sind alle sehr einsam, irgendwie verloren. Das allein hat schon eine dramatische Strahlkraft.“

Der TV-Zweiteiler nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Pavel Kohout, spielt vor dem historischen Hintergrund der letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Im März 1945 herrschen noch die deutschen NS-Besatzer in Prag. Nach dem Mord an einer deutschen Offizierswitwe übernimmt der tschechische Polizist Jan Morava (Jonas Nay) den heiklen Fall, der sich zur Mordserie auswächst. Bei seinen Ermittlungen wird er vom Gestapo-Mann Erwin Buback (Nicholas Ofczarek) überwacht. Dieser soll Widerstandskämpfer ausspionieren.

Weit und wild

Jeanette Hain spielt die Schauspielerin Marlene Baumann, die sich in dieser dunklen Zeit in die schützenden Arme Bubacks begibt. Über die Arbeit mit Ofczarek sagt sie: „Man merkt von der ersten Sekunde an: Es gibt keine Grenzen, sondern es ist ein weites, wildes Land, das man jetzt betritt. Was in den Szenen entstanden ist, war entfesselnd und unglaublich toll.“ Zur Vorbereitung auf den Drehtag habe sie als Ambros-Fan „Es lebe der Zentralfriedhof“ gesungen. An Wien schätze und genieße sie allgemein „einen enorm spielerischen, lustvollen Umgang mit schwarzem Humor.“

Für Ofczarek ist das Lied auch „eine Weltnummer“, er nähere sich dem „riesigen“ Friedhof dennoch mit „gewissem Respekt. Man kommt ins Nachdenken über die eigene Endlichkeit und darüber, was man schon am Friedhof erlebt hat und in welchem Ausnahmezustand man da war.“