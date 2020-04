ORF-Schwerpunkt 75 Jahre Kriegsende: Selbstbehauptung der Nation

Rot-Weiß-Rot hat dieser Tage wieder besondere Bedeutung. Die Zeit, in der die österreichische Fahne neu gehisst werden konnte, ist erst 75 Jahre her – davor lagen Trümmer, Verderben, Vernichtung und Menschenhass im NS-Terrorregime.

ORF 2 hat zu dem Jubiläum zahlreiche Dokumentationen, Diskussionsreihen und Filme programmiert und produziert. Der Auftakt erfolgt heute, Mittwoch, um 22.30 Uhr mit dem berührenden Porträt der Stiefschwester Anne Franks. Die Doku „Das Mädchen, das überlebte“, erzählt die herzzerreißende Geschichte der Eva Geiringer.

Sie war neun Jahre alt, als sie nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich mit ihren Eltern in die Niederlande fliehen musste. Im Mai 1940 marschieren die Nazis ein und die Familie versucht die Kriegszeit als U-Boot zu überleben – vergeblich: Am 11. Mai 1944, an Evas 15. Geburtstag, stürmt die Gestapo das Versteck der Familie Geiringer, einige Wochen später wird Anne Franks Familie gefasst.