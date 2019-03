Schwangerschaften und Heavy Metal: Streaming-News zum Wochenende

Diese Woche neu bei Netflix und Sky: ein Film über die Glam-Metaller Mötley Crüe, schmerzhaft ehrliche Stand-up-Comedy mit Amy Schumer, schräge Impro über Eltern-Probleme und Serien über wahre Kriminalfälle.

Delhi Crime

Diese Serie basiert auf dem erschreckenden Fall einer Gruppenvergewaltigung 2012 in der indischen Stadt Delhi: Die Studentin Jyoti Singh wurde von mehreren Männern in einem Bus vergewaltigt und starb schließlich an ihren Verletzungen. Die sieben Episoden von " Delhi Crime", die ab heute bei Netflix zu sehen sind, beruhen auf den realen Polizeiberichten und thematisieren u. a., welche Rolle die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich in Indien bei Gewalt an Frauen spielt.

>> "Delhi Crime", Staffel 1, bei Netflix