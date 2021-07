Action, Comedy, Doku: Neues bei Netflix und Amazon

Das Verschwinden von Madeleine McCann

Im Mai 2007 wurde die 3-Jährige Madeleine McCann in einem Urlaubsort in Portugal als vermisst gemeldet – der Fall erregte weltweit Aufsehen, das Medieninteresse war enorm. Trotz der groß angelegten Suchaktion bleibt "Maddie" verschwunden. Netflix widmet sich dem Fall nun in einer achtteiligen Doku-Reihe. Darin kommen Ermittler zu Wort, die auch auf Fehler der Behörden hinweisen. Die Eltern von Madeleine wollten mit den Filmemachern nicht sprechen, vielleicht auch, weil sie zwischenzeitlich selbst unter Verdacht geraten waren. Sie erklärten in einem Statement, dass sie nicht glauben, die Doku könne zum Auffinden ihrer Tochter beitragen.

