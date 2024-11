"Schakal"-Serie: In Wien fand Eddie Redmayne "europäischen Sinn"

Im deutschsprachigen Raum hat Sky im Vorjahr die Produktion von Original-Serien eingestellt. Im internationalen Bereich setzt man nun aber ein kräftiges Lebenszeichen. „The Day of The Jackal“ ist das, was man ein Prestigeprojekt nennen kann. Oscar-Preisträger Eddie Redmayne („Die Entdeckung der Unendlichkeit“) schlüpft in der zehnteiligen Crime-Thrillerserie in die Rolle des Schakals, des Auftragskillers aus Frederick Forsyths Bestseller von 1971, den Fred Zinnemann bereits 1973 fulminant verfilmte.