Runder Tisch: Sicherungshaft ein "Zombie von Kickl-Ideen“

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Viele Frauen in der geplanten Regierung, aber keine in der ORF-Runde. Außer natürlich Moderatorin Simone Stribl, und die erklärte das so: „Wir haben die ranghöchsten Vertreter bei den Parteien angefragt – und Sie sind gekommen.“ Gemeint war: Die Klubchefinnen Pamela Rendi-Wagner ( SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) folgten der Einladung nicht, dafür deren Vertreter, Jörg Leichtfried und Nikolaus Scherak. Bei der FPÖ kam nicht der Klubchef Herbert Kickl, sondern der Parteichef. Offenbar, weil Norbert Hofer Minuten zuvor das schon länger angesetzt gewesene Jahresrückblicks-Interview der ZiB2 absolviert hatte. In dieser Interviewreihe fehlt noch ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der dann wohl selbst zum Regierungsprogramm Stellung nehmen wird.

Am „Runden Tisch“ nahm für die Volkspartei August Wöginger Platz, derzeit noch Klubchef-Stellvertreter. Nur die Grünen schickten einen Vertreter, der nicht im Parlament sitzt: Der Vorarlberger Landesrat Johann Rauch.

Wöginger hob hervor, dass "nicht so lange herumverhandelt worden ist, dass nur ein kleiner Kompromiss übrig geblieben ist“, wie etwa bei früheren Regierungen mit der SPÖ. Man habe „die Gesamtheit bei Themengebieten jeder Partei überlassen.“

Rauch sagte, es gehe in Koalitionsverhandlungen nicht darum, dem jeweils anderen „Schmerzen zuzufügen“, aber man habe in vielen Punkten „hartnäckig“ verhandelt, um in Klimaschutz und bei der Transparenz „wirklich zu liefern“. Für den morgigen Bundeskongress der Grünen ist Rauch zuversichtlich, weil auch eine "staatspolitische Bewertung" vorzunehmen sei.

SPÖ zweifelt an Umsetzung

Leichtfried formuliert seine Kritik am nun vorgelegten Paket nicht polternd, sondern mit gekreideten Stimmbändern. Kurz könne weiterhin Politik für seine Unterstützer „aus den Kreisen der sehr Wohlhabenden“ machen. Das erkenne man daran, dass Dinge, die die ÖVP will - Leichtfried nennt als ein Beispiel die Senkung der Körperschaftssteuer, sehr genau „auf Punkt und Beistrich“ ausformuliert seien. Andere Dinge, die die Grünen wollen, wie der Klimaschutz, seien nur grob und „nicht budgetiert“ festgehalten. Daher zweifle er daran, ob das komme, „wenn man die ÖVP kennt“.

Als „große Enttäuschung“ bezeichnet es der stv. SPÖ-Klubchef, dass die Präventivhaft, „dieser Zombie einer Kicklidee“, die man gemeinsam im Parlament verhindert habe, „weil sie verfassungswidrig“ sei, nun gerade in dieser Konstellation mit den Grünen wieder auftauche. Er halte das für „einen großen Fehler“ und „bemerkenswert, dass die ÖVP das unbedingt durchsetzen wollte.“

Hofer: "Was alles möglich ist"

Hofer setzte vor seinem Debattenbeitrag die Brille ab, was wohl die neue Art der Kampfansage ist (er tat es auch zuvor im ZiB2-Interview). Er kritisierte geplante Temporeduktionen in Stadt, Freiland und auf Autobahnen. Dass der Dieselmotor laut den Grünen „ausgedient“ habe, sei schmerzhaft.

Jene Punkte, die ihm gefallen, wie Präventivhaft oder Kopftuchverbot, kommentierte der FPÖ-Chef nahezu kabarettistisch: Da müsse man fast überlegen, den Grünen, falls sie wirklich zustimmen, „eine Ehrenmedaille für Umsetzung freiheitlicher Politik“ zu verleihen. Das sei bemerkenswert; „da wundert mich, was alles möglich ist“, zitierte Hofer einen bekannten Hofer-Sager.