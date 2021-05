ROMY 2021: Top-Quote für außergewöhnliche Preisverleihung

Emotionale, lustige und spannende TV-Momente sowie glanzvolle Höhepunkte – das zeigte die Sendung „ROMY 2021 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis“ am Samstag, dem 15. Mai 2021, um 20.15 Uhr in ORF2. In der coronabedingt wieder außergewöhnlichen ROMY-Verleihung führte Andi Knoll durch einen unterhaltsamen Abend voller Überraschungsmomente: Denn auch in diesem Jahr wurden die Preisträgerinnen und Preisträger vorab mit der ROMY überrascht und diese Momente für das Publikum mit der Kamera eingefangen. Ob beim Museumsbesuch, bei Dreharbeiten oder mit einem präparierten Kaffeeautomaten – die Schauplätze waren auch heuer wieder so vielfältig wie die Gewinnerinnen und Gewinner.

Unterstützung bekam Andi Knoll diesmal von Markus Freistätter, der die GewinnerInnen der Kategorie „Beliebtester Schauspielnachwuchs“ – die 2021 erstmals auch vom Publikum gewählt wurden – präsentierte. Zugesehen haben am Samstagabend via ORF2 durchschnittlich 493.000 Zuseher und Zuseherinnen - bei einem Marktanteil von 17 Prozent.

Falls Sie die Sendung verpasst haben, kein Problem. In der ORF-TV-Thek steht sie noch sechs Tage zum Abruf bereit.