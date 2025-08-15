Robert Kratky hat sich nun auch direkt an seine Fans gewandt: Er postete in seiner Instagramstory seine letzten Minuten als "Wecker-"Moderator.

Die waren gewohnt ungeniert: "Dann schleich ma uns halt", sagte er, bevor er mit dem Wort "Goodbye" und Supertramps Song "Goodbye Stranger" Abschied nahm.

Für Instagram-Benutzer ist die Story auf Kratkys Profil zu sehen - und zwar hier.