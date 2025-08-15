Robert Kratkys letzte "Wecker"-Momente: "Dann schleich ma uns halt"
Robert Kratky hat sich nun auch direkt an seine Fans gewandt: Er postete in seiner Instagramstory seine letzten Minuten als "Wecker-"Moderator.
Die waren gewohnt ungeniert: "Dann schleich ma uns halt", sagte er, bevor er mit dem Wort "Goodbye" und Supertramps Song "Goodbye Stranger" Abschied nahm.
Für Instagram-Benutzer ist die Story auf Kratkys Profil zu sehen - und zwar hier.
Da die Storys aber nach kurzer Zeit verschwinden, hat er ein Abschiedsposting auch als regulären Instagram-Beitrag veröffentlicht. Dort ist sein ganzes offizielles Statement zu lesen:
„Schweren Herzens aber voller Dankbarkeit habe ich beschlossen, das Mikrofon des Ö3-Weckers endgültig an meine hervorragenden Kolleginnen und Kollegen weiterzureichen.
Auf ärztliches Anraten früher als geplant, ziehe ich mich damit vorerst in mein Privatleben zurück. Und werde in den nächsten Monaten meiner psychischen und körperlichen Gesundheit jenen Vorrang einräumen, der zuvor über fast vier Jahrzehnte ausschließlich meiner Arbeit galt. Mein ganzes Leben lang durfte ich als Creator und Producer gestalten, als Autor und Comedian unterhalten und als Anchor des Ö3-Weckers Millionen Menschen durch den Morgen begleiten. Zum Abschied verneige ich mich somit voller Dankbarkeit und Demut vor jenen, denen meine Chancen, meine Ausbildungen und meine Karriere geschuldet sind. Und allen voran danke ich von ganzem Herzen den Hörerinnen und Hörern des Hitradio Ö3! Über Generationen ein kleiner Teil im Alltag so vieler sein zu dürfen, war das Glück meines Lebens und die größte für mich denkbare Ehre.“
Kommentare