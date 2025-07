Radikale rechte Gewalt: Vom Klick zur Katastrophe

Einer der bekanntesten: Anders Behring Breivik, der 2011 in Norwegen 77 Menschen ermordete. Seine Schriften gelten in rechtsextremen Foren als „Pflichtlektüre“. Dort wird nicht nur glorifiziert, es werden auch neue Anschläge geplant.

Aus erster Hand

Viele US-Veteranen berichten in der Doku von ihren Erfahrungen im Krieg und davon, wie schwer es ist, danach wieder in ein normales Leben zurückzufinden. Viele kämpfen mit Traumata, rutschen in Drogenabhängigkeit, entwickeln Suizidgedanken. Diese Männer sind ein gefundenes Fressen für rechtsradikale Gruppen. Sie werden umtrainiert, vorbereitet und dann für deren Zwecke eingesetzt. Denn der Krieg ist nicht vorbei, sondern lebt in ihnen weiter.

Mittlerweile regt sich auch Widerstand. Aktivistinnen und Aktivisten stellen sich den Rechtsextremen, wie Teil drei zeigt.

Laabs Doku ist mit einer Warnung versehen, denn sie zeigt teilweise Aufnahmen, die Täter selbst von Attentaten angefertigt hatten. Der Regisseur wollte damit den Hass und die Brutalität deutlich machen. Seine Doku zeigt: Der Rechtsextremismus ist keine Randerscheinung mehr, sondern eine weltweite Bewegung, genährt durch digitale Echokammern.

Ein erschütternder Blick auf eine Bedrohung, die längst mitten unter uns ist.

TIPP: "World White Hate" in der Arte-Mediathek