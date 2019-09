Puls4: Sommer geht, Football kommt

Vonguido tartarottiDer Sommer geht zu Ende, aber zwei Bevölkerungsgruppen bleibt Trost: Den Freunden von Herbstlaubromantik. Und den Fans von American Football.

Heute (22.35 Uhr) beginnt mit dem Spiel New York Giants gegen die Dallas Cowboys wieder die NFL-Saison auf Puls4. Kommentiert werden die Spiele vom bewährten, KURIER-ROMY-prämierten Duo Walter H. Reiterer und Michael Eschlböck, unterstützt von Phillip Hajszan. Die Zuschauer werden via Facebook in die Übertragungen eingebunden.